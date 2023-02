Chelsea, infortunio al ginocchio per Thiago Silva: c’è interessamento dei legamenti

“Dopo essersi infortunato al ginocchio nel primo tempo della partita di domenica contro il Tottenham Hotspur, Thiago Silva si è sottoposto ad un’ulteriore valutazione al suo ritorno al centro di allenamento lunedì. I risultati della risonanza hanno confermato l’interessamento dei legamenti del ginocchio di Thiago che ora lavorerà a stretto contatto con il dipartimento medico del club durante la sua riabilitazione per tornare in azione il prima possibile”. Questo il comunicato del Chelsea sulle condizioni del difensore Thiago Silva, che dovrà saltare le partite contro Leeds e Borussia Dortmund. Un guaio in più per la squadra di Potter che sta facendo i conti con una crisi di risultati che sta penalizzando il rendimento in campionato.