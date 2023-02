Il procuratore Alessandro Lucci lascia Gianluca Scamacca: “Venute a mancare le condizioni”

Di calciatori che hanno lasciato l’agente di una vita per sposare un nuovo progetto il mondo del calcio è pieno. Più raro il caso opposto. Come quello di Alessandro Lucci che si è tirato indietro come procuratore dell’attaccante del West Ham Utd e della nazionale italiana Gianluca Scamacca. L’agenzia World Soccer Agency di Lucci – si legge in una nota – annuncia ”di avere interrotto unilateralmente il rapporto professionale con Scamacca. Nonostante la volontà del calciatore fosse quella di continuare insieme, l’agenzia ha deciso di terminare la collaborazione rinunciando al mandato professionale vigente, essendo venute a mancare le condizioni personali e professionali che avevano portato ad accogliere Scamacca con entusiasmo, impegno e affetto nella famiglia WSA. Pur rammaricandosi per la conclusione del rapporto, ritenuta però inevitabile, l’agenzia – conclude la nota – resta orgogliosa dell’importante lavoro svolto, dei risultati ottenuti e delle grandi opportunità economiche e di carriera garantite al calciatore nel periodo trascorso insieme”. Sono sette le reti stagionali dell’attaccante romano in questa sua prima stagione in Premier League con la maglia del West Ham.