Brescia-Sampdoria, la delusione di Pirlo: “Partita approcciata male, è mancata cattiveria”

“Brutta partita, approcciata male. La linea è sottile tra essere presuntuosi ed essere sicuri, oggi siamo entrati presuntuosi ma non possiamo permettercelo perché se non siamo concentrati e non abbiamo il coltello tra i denti si può perdere qualsiasi partita“. Questa l’analisi di Andrea Pirlo dopo la sconfitta della sua Sampdoria sul campo del Brescia nel match della quindicesima giornata di Serie B 2023/2024.

“Oggi siamo entrati in campo con uno spirito diverso dalle altre partite e questo è il risultato finale. Ci sono stati gol che abbiamo già rivisto da situazioni che potevamo risolvere facilmente ma non l’abbiamo fatto perché è mancata concentrazione e cattiveria. Questo non può succedere perché non abbiamo forza di avere attitudine per superare queste partite con un po’ di presunzione – ha spiegato il tecnico dei blucerchiati – Per raggiungere obiettivi dobbiamo lottare su ogni palla, non abbiamo vinto un contrasto e così è difficile recuperare le partite. L’atteggiamento deve essere quello positivo delle ultime gare, solo così si ottengono risultati. Adesso cancelliamo e analizziamo la sconfitta, poi pensiamo alla prossima gara“.