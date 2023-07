Chelsea, 2-0 in amichevole al Fulham e spettacolare 3-3 tra Aston Villa e Brentford

Ancora una vittoria in amichevole per il Chelsea di Mauricio Pochettino, che al FedEx Field di Landover, nel Meryland, piega 2-0 il Fulham nelle Premier League Summer Series. Le squadre del massimo campionato inglese volano negli Stati Uniti e a decidere questa partita sono un colpo di testa di Thiago Silva e il raddoppio, sempre nel primo tempo, di Nkunku. Nel secondo tempo da segnalare l’ingresso dell’azzurrino Casadei. Sempre nello stesso stadio, ma al pomeriggio, 3-3 show tra Aston Villa e Brentford, coi ragazzi di Emery sotto di due gol, poi capaci di ribaltare tutto salvo essere raggiunti dai rivali per il definitivo pari pirotecnico.