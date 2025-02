L’uragano Harry Kane si abbatte sulla Champions League: numeri folli per il centravanti inglese che ha una valore di 100 milioni

C’è un attaccante che da dieci anni non smette mai di segnare – e di gol ne fa valanghe – ma di cui si parla probabilmente poco, perché anche il calcio ormai non sfugge al fascino del gossip, che amplifica protagonisti e prestazioni. La vita normale di Harry Kane in questo senso non lo aiuta: una moglie che è la ragazza con cui stava insieme dai 16 anni, Katie Goodland. Due figli e due bellissimi labrador, Brady e Wilson. Niente discoteche, tanto golf quello sì, che ritroviamo nel suo profilo instagram molto sobrio, in cui il calcio è protagonista e la famiglia centellinata. E un fratello agente a cui Harry ha sostanzialmente aperto la CK66, agenzia che si occupa della gestione del bomber.

Nell’ultimo turno di Champions, l’Uragano Harry ha segnato la sua trentaduesima rete nelle trentaquattro partite di questa stagione: settimo sigillo su 8 gare in Champions (dove il poker alla Dinamo Zagabria indubbiamente pesa), 22 gol con il Bayern in 21 gare (19 di Bundesliga e 2 di Coppa), 3 su 5 con l’Inghilterra: ecco lo score stagionale dell’attaccante inglese che a 31 anni non ha assolutamente voglia di fermarsi. E che, come accade a chi supera i 30 e vuole restare competitivo, ha messo in campo tutto quanto possa servire per alzare il livello dell’attenzione finalizzata alla prestazione: Harry ha studiato molto Cristiano Ronaldo per i suoi piani di recupero da una gara all’altra, passa tanto tempo in palestra anche a fare lunghe sedute di boxe che lo scaricano delle tossine, e dal 2020, dopo un serio infortunio muscolare, si è dotato di uno chef personale che lo segue anche in casa con menu personalizzati.

I numeri di Harry Kane degli ultimi dieci anni sono impressionanti, non c’è altro modo per descriverli: c’è una primissima parte che sa di “umano, quella dal 2011 al 2013, quando girando tra Leyton Orient, primo Tottenham, Millwall, Norwich e Leicester, l’attaccante realizza 17 gol in 72 partite. Poi inizia il decennio Tottenham quello vero: da lì fino al Bayern (più la nazionale inglese) l’Uragano ha fatto sfaceli nelle difese avversarie.

Uragano Kane: 100 milioni e gol a raffica

E se nel Tottenham in 434 partite ha segnato 280 gol, con il Bayern è sembrato persino migliorare a dispetto dell’età. Altro che sembrato, i numeri sono netti: 73 gol in 74 partite. Poi ci sono i 69 centri in 103 presenze nell’Inghilterra. Totò diceva che la somma fa il totale: e il totale di Kane dal 2013 ad oggi fa 507 partire e 354 gol che diventano 610 gettoni e 423 marcature totali se ci mettiamo anche il cammino in nazionale.

Paradossalmente, se la bacheca dei riconoscimenti individuali trabocca tra titoli di capocannoniere di campionati con i club, degli Europei e Scarpe d’oro, quella con le società in cui ha giocato è vuota o con dentro qualche rammarico come i due secondo posti agli ultimi due Europei. E forse questo ha spinto Kane verso un club in cui potesse provare a mettere un trofeo in carriera. Il Bayern nell’estate 2023 lo ha pagato 100 milioni più 20 di bonus facendogli un contratto fino al 2027. Non è difficile credere che con i numeri che sta confermando, a dispetto dell’età quel prezzo sul mercato sia più o meno mantenuto. Ma per adesso Kane si sente fermo e stabile in Baviera.