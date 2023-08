Caso Spagna, Borja Iglesias: “Se Rubiales non si dimette non giocherò più in nazionale”

Con un post su Twitter, ora X, l’attaccante del Betis, Borja Iglesias, ha fatto sapere che se Luis Rubiales non si dimetterà da presidente della Federcalcio spagnola non giocherà più con la Nazionale iberica: “Sono triste e deluso. Come calciatore e come persona non mi sento rappresentato da quanto accaduto oggi alla Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Trovo spiacevole che continuino a insistere e a concentrarsi su una collega. Indossare la maglia della Nazionale spagnola è una delle cose più belle che mi sia capitata nella mia carriera, ma ho preso la decisione di non tornare in Nazionale finché le cose non cambieranno e questo tipo di atto resti impunito”.