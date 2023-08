Caso Rubiales: si dimette il presidente del Comitato femminile della Spagna

Il caso di Luis Rubiales tiene banco non solo in Spagna, ma in tutto il mondo essendo diventato rapidamente un fatto rilevante e pubblico. Il presidente della federazione spagnolo ha deciso di non rimettere il suo mandato e di andare avanti dopo i fatti accaduti con la giocatrice Hermoso. Nel frattempo sono arrivate le dimissioni di un’autorità, ossia del presidente del Comitato femminile della Spagna, Rafael del Amo.

Con queste parole Rafeal del Amo ha chiarito le sue dimissioni: “Mi sono appena dimesso dal Comitato femminile, che era di mia competenza. Ho salutato tutti. Ho dovuto dire a Rubiales in faccia che doveva dimettersi, ma sono stato l’unico“.