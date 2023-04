Caso Negreira, il presidente dell’Atletico Madrid: “Mai avuto sospetti, per ora solo supposizioni”

“Fino a quando le accuse non saranno dimostrate, saranno tutte supposizioni”. Lo ha detto il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo in merito alle accuse al Barcellona sul caso Negreira. “Sono nel calcio da 35 anni e non ho mai pensato che si potesse comprare un arbitro. Non ho mai avuto sospetti, né contro il Barcellona né contro altri club”, ha aggiunto. Intervistato da Pozuelo IN, il numero 1 dei colchoneros si sofferma anche sul futuro di Simeone: “Dico sempre la stessa cosa: i cicli finiscono quando le persone vogliono che finiscano. Stiamo con Simeone da 11 anni, ha ancora un anno di contratto e se vuole continuare, penso che se lo meriti. Non ci saranno problemi per rinnovare”.