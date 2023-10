Caso Negreira, anche Joan Laporta indagato per corruzione

Nuovi sviluppi nel caso Negreira. Il giudice Joaquín Aguirre ha deciso oggi di includere Joan Laporta, presidente del Barcellona, tra gli indagati per un presunto reato di corruzione. Il motivo per cui ora il presidente del Barcellona è coinvolto nell’inchiesta è un cambiamento nei criteri del giudice riguardo alla prescrizione, il che significa che si possono prendere in considerazione gli eventi accaduti dal 2008.