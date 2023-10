Champions basket, Dinamo Sassari sconfitta ma farà ricorso per un clamoroso errore arbitrale

La Dinamo Sassari è partita con una sconfitta in Champions League di basket in casa dei polacchi del King Szczecin, ma è pronta a fare ricorso. Questo perché gli arbitri dell’incontro si sono resi protagonisti di un clamoroso errore che tinge di giallo l’incontro. Per un errore degli ufficiali di campo, il secondo quarto dell’incontro è durato 11 minuti anziché 10 e nel minuto aggiuntivo i sardi hanno subito 4 punti. Non solo: per rimediare all’errore, gli arbitri hanno fatto partire il cronometro nel terzo quarto da nove minuti anziché da dieci. “È successa una cosa incredibile, eravamo sotto di 11 punti abbiamo subito 4 punti allo scadere e finito con 15 punti di svantaggio. Gli arbitri hanno fatto giocare 21 minuti, è falsato, faremo ricorso contro questo fatto molto singolare con la squadra che ha fatto un grande sforzo per recuperare”, ha dichiarato coach Piero Bucchi.