Caso Galtier, Fournier: “Adesso la prospettiva della gente è cambiata. Io dalla parte dei giocatori”

Nelle ultime ore il mondo del calcio è stato scosso delle rivelazioni de L’Equipe, che ha avuto accesso alle carte del caso Galtier. Le accuse di razzismo all’ex allenatore del Psg hanno preso forme più concrete con le testimonianze dirette e le parole utilizzato da colui che oggi siede sulla panchina dell’Al Duhail. Sul tema è tornato a parlare anche Julien Fournier, ex direttore sportivo che denunciò Christophe Galtier con una mail. “All’epoca la gente pensava a un regolamento di conti tra me e Christophe, ma non è assolutamente così. Lo avevo voluto io a Nizza e il rispetto per l’allenatore rimane – spiega Fournier – La prospettiva della gente adesso è cambiata, ciò che le persone hanno provato leggendo le notizie è quello che io ho provato all’epoca. Anche se ho imparato pure cose nuove. Io ho sempre cercato di stare dalla parte dei giocatori, che in questa vicenda sono le vittime.”