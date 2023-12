Calcio femminile, il ct Andrea Soncin traccia la strada: “Prestazioni straordinarie devono diventare ordinarie”

Il ct della nazionale di calcio femminile, Andrea Soncin, è stato raggiunto telefonicamente dall’Ansa dopo la vittoria delle Azzurre a Parma contro la Svizzera. Un successo che ha permesso all’Italia, reduce anche dalla vittoria in casa delle campionesse mondiali della Spagna, di assicurarsi il secondo posto in Nations League e la conseguente permanenza nella Lega A. “Queste prestazioni straordinarie devono diventare ordinarie, questo è il nostro obiettivo – spiega il tecnico, che ha avuto un impatto davvero notevole in questi primi tre mesi dopo la fine del lungo mandato di Milena Bertolini – Abbiamo iniziato un nuovo percorso, mettendo un punto a tutto quello che era successo prima. Abbiamo parlato chiaro, spiegando che tutte avrebbero dovuto lavorare duramente per meritarsi la maglia azzurra.”

Adesso lo sguardo di Soncin e di tutta la nazionale femminile si sposta sulle qualificazioni agli Europei 2025, che prenderanno il via ad aprile: “Vogliamo trovare continuità contro squadre di alto livello e per rendere ordinario ciò che è straordinario cercheremo di lavorare sempre di più con i club. Devo dire che abbiamo trovato grande disponibilità, vogliamo tutti che il movimento cresca giorno dopo giorno.”