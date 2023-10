Milan, Reijnders e l’amore per il club rossonero: “Era la soluzione migliore per me”

Il centrocampista del Milan, Tijjani Reijnders, nel corso di un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, è tornato a parlare anche dell’offerta del Barcellona rifiutata per sposare il progetto dei rossoneri: “Sinceramente non c’è stato bisogno di pensarci tanto. Per me il Milan era al primo posto anche per una questione di ruolo. Ho capito che questa sarebbe stata subito la soluzione migliore per me. Pioli è stato importante nella mia scelta, abbiamo un ottimo rapporto. Inizialmente ci sono state delle difficoltà per la lingua, ma ora sto imparando l’italiano”.