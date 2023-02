Caso Barcellona, Tebas: “Impossibile sanzioni sportive, c’è la prescrizione dopo tre anni”

“Dalla Liga rispetteremo le indagini che la Procura sta per fare e, se deciderà di sporgere denuncia, dovremo presentarci nel processo penale. In ogni caso non è possibile che esistano sanzioni per il Barcellona poiché tra il 2018 e il 2023 sono trascorsi cinque anni e questo tipo di sanzioni si prescrive dopo tre anni”. Le parole del presidente della Liga Javier Tebas, in un video pubblicato sui canali ufficiali analizzando il caso Negreira legato al Barcellona.

“Ora la Procura sta indagando sui fatti accaduti e, se ci può essere un possibile reato di corruzione tra privati ​​e in campo sportivo. Vediamo come finisce questa indagine, ma a prescindere dalla conclusione, sia esteticamente che eticamente queste cose non possono accadere nel calcio spagnolo”, ha ammesso Tebas.