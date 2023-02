Napoli, Simeone: “Momento migliore della mia carriera. Mi sento a casa”

“Questo è il momento migliore della mia carriera”, esordisce così Giovanni Simeone ai microfoni di Sky Sport UK. “Per me è un piacere giocare a Napoli. Tutti parlano di calcio, tutti respirano calcio. I napoletani sono simili agli argentini. Parliamo in modo simile. Abbiamo gli stessi gesti. Sembra di essere a casa. Io sono come loro perché il calcio per me è una passione”.

L’attaccante argentino ha poi continuato: “Sono pronto per ogni minuto che mi viene concesso. La qualità del tempo è più importante della quantità, è difficile quando il mister mi dice che dovrò restare in panchina ma mi preparo sempre come se dovessi partire titolare. Devo essere pronto a tutto. La vita è così, devi essere pronto per i momenti che hai a disposizione”.