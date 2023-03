Caso Barcellona-Negreira, Laporta risponde al Real Madrid: “Siamo innocenti, molti rettificheranno”

Il Real Madrid ha annunciato l’intenzione di costituirsi parte lesa nel procedimento aperto dal tribunale di Barcellona contro il club blaugrana, accusato di corruzione in merito al caso Negreira. E in giornata è arrivata la risposta del Barcellona, tramite il profilo twitter del presidente Joan Laporta che ha provato a rassicurare i tifosi blaugrana: “Potete stare tranquilli. Il Barça è innocente delle accuse mossegli ed è vittima di una campagna, che ormai coinvolge tutti, per ledere la sua onorabilità. Non è una sorpresa, difenderemo il Barça e dimostreremo che il club è innocente. Molti saranno costretti a rettificare”.

Culers, estigueu tranquils. El Barça és innocent del que se l’acusa i víctima d’una campanya contra la seva honorabilitat en la que ara ja hi són tots. Cap sorpresa, defensarem el Barça i demostrarem la innocència del Club. Molts hauran de rectificar. #totsUnitsFemForça — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) March 12, 2023