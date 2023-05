Caos in Israele: invasione tifosi in finale Coppa, bruciata una porta e Capo di Stato costretto alla fuga

Gravi disordini nella finale della Coppa di Israele. La situazione allo stadio Sammy Ofer di Haifa è degenerata quando i tifosi del Betar Gerusalemme hanno invaso il campo pochi minuti prima della fine della partita contro il Maccabi Natanya per festeggiare la vittoria per 3-0. Lanciati fumogeni, fuochi d’artificio e petardi, bruciata anche una porta del campo e rubate le maglie per i giocatori. La cerimonia di premiazione è stata annullata e il capo di stato Isaac Herzog, presente sugli spalti, è stato costretto a fuggire scortato.

Il Betar Gerusalemme – una squadra tradizionalmente vicina al Likud, principale partito di governo – insiste adesso per ricevere stasera la Coppa nella residenza del capo dello Stato, come riporta l’Ansa.