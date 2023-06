Calciomercato, tutti vogliono Rice: il Manchester City prova a beffare l’Arsenal, lo United osserva

Il calciomercato in Premier League s’infiamma e il merito è soprattutto di Declan Rice, centrocampista in uscita dal West Ham. Apparentemente promesso sposo dell’Arsenal, nelle ultime ore si è inserito a sorpresa il Manchester City, che potrebbe convincere gli Hammers inserendo Kalvin Phillips come contropartita. Anche l’altra squadra di Manchester, lo United, punta sulle contropartite (Maguire o McTominay), ma sembra più indietro nella corsa. Tutto ciò ovviamente fa piacere al West Ham, che ha già rifiutato offerte a tre cifre e farà di tutto per alimentare l’asta.

Prosegue infine la ricerca di un attaccante da parte del Manchester United, che non sembra in grado di convincere il Tottenham per Harry Kane e si guarda intorno. I nomi principali sul taccuino della dirigenza sono Hojlund dell’Atalanta e Kolo Muani dell’Eintracht. Ad avere la precedenza, tuttavia, è sempre Kane, ma servirebbe che il giocatore stesso chiedesse la cessione agli Spurs.