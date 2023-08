Milan, Pellegrino: “E’ tutto completamente nuovo. Paragone con Samuel? Sono onorato”

Il nuovo difensore del Milan, Marco Pellegrino, nel corso della conferenza stampa di presentazione, ha raccontato le sue prime sensazioni: “Sono arrivato a Milano e ho trovato qualcosa di completamente nuovo, di bellissimo. Parliamo di una qualità altissima, ho conosciuto il club e visto le strutture. Fino a pochi giorni fa giocavo con il Platense ed era già un sogno e ora sono qui: è andato tutto benissimo. Ho già fatto alcuni allenamenti, il gruppo e il mister mi stanno aiutando tanto. Penso di essere veloce e molto forte in marcatura. Da piccolo giocavo a tennis e quello sport mi ha insegnato ad avere una personalità forte”.

“In questi giorni mi sono allenato in posizione centrale. Sono forse l’unico difensore mancino, ma non ho ancora parlato di occupare un’altra posizione: io mi riconosco come centrale sinistro ma ho giocato anche a tre. Martin Palermo è una persona che stimo tantissimo, mi ha dato i suoi consigli: mi ha detto che sarebbe stato tutto nuovo e anche complicato. Mi ha detto di imparare, di guardare altre partite, di crescere. Per me è un grande salto, certamente vorrei aumentare i minuti di gioco. Palermo dice che assomiglio a Samuel? È un onore sentire queste parole, mi piacerebbe tantissimo avere il suo stesso cammino”, ha concluso Pellegrino.