Calcio, insulti razzisti in Inghilterra per il capitano del Birmingham

Il capitano del Birmingham, Troy Deeney, ha dichiarato di esser stato vittima di insulti razzisti. dopo la sconfitta subita contro il Cardiff in seconda divisione inglese. Il club ha tenuto a far sentire tutta la sua solidarietà al proprio calciatore, che ha su Instagram ha scritto in merito all’accaduto: “Dopo 17 anni in questo sport, ormai ho la pelle dura. Sopporto le critiche ma se c’è una cosa che mi rifiuto di accettare sono gli insulti razzisti e per la prima volta nella mia carriera sono arrivati da un individuo che tifava la mia stessa squadra” .

Poi ha aggiunto: “E’ la dimostrazione della mancanza di istruzione e rispetto da parte di alcuni tifosi in tutto il paese. E a chiunque pensi che la campagna che io e altri abbiamo fatto negli ultimi anni riguardo al razzismo sia inutile o fonte di distrazione, chiedo di cercare di capire che subire abusi su qualcosa su cui letteralmente non si ha alcun controllo è una sensazione che nessuno dovrebbe mai provare. Vorrei ringraziare i tifosi che si sono fatti avanti e l’hanno fatto sapere al club: è bello vedere che ci sono ancora persone in grado di distinguere il bene dal male”.