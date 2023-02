Basket, Coppa Italia Serie A1 2022/2023: impresa di Brescia che batte Milano e vola in semifinale

Brescia batte Milano 75-72 nei quarti di finale delle final eight di Coppa Italia di Serie A1 di basket 2022/2023. La Germani parte forte allungando di 18 punti sugli avversari per poi farsi recuperare e sorpassare nel finale. Negli ultimi minuti l’Olimpia non sfrutta l’inerzia favorevole del match e cade a sorpresa terminando il suo percorso nel torneo. Gabriel trascina Brescia con 13 punti, 11 nel primo quarto, e 2 rimbalzi. Non bastano a Milano i 18 punti con 4 rimbalzi di Baron in uscita dalla panchina. I ragazzi di magro ora aspettano in semifinale la vincente della sfida tra Pesaro e Varese.

Primo quarto con Brescia che parte forte e si mette al comando delle operazioni. Milano inizia a entrare in partita e trova il primo vantaggio con una tripla di Baron sul 15-13. La Germani attacca bene e Gabriel riporta in vantaggio i suoi chiudendo il primo quarto con 11 punti sui 20 finali della sua squadra.

Nel secondo quarto Brescia prova l’allungo con un parziale di 8-0 costringendo Messina al time out sul 19-27. Milano non riesce a trovare continuità offensiva e scende fino a 12 lunghezze di distanza dagli avversari che allungano ancora di più nel finale chiudendo la prima metà di partita in vantaggio di 16 punti sul 29-45. Massinburg guida l’allungo con 9 punti in uscita dalla panchina a cui si aggiungono gli 11 di Gabriel segnati tutti nel primo quarto. Non bastano gli 8 punti di Luwawu-Cabarrot a Milano per evitare il 25-10 del secondo quarto.

Terzo quarto con Milano che alza il livello delle proprie difese e inizia a carburare in fase offensiva avvicinandosi sempre di più a Brescia. Con un parziale di 11-0 l’Olimpia si rimette a sole 4 lunghezze dagli avversari sul 45-49 a 3 minuti dalla fine del periodo. Datome guida la rimonta con due liberi e due triple a segno che portano Milano a -1. Calo vistoso dei ragazzi di Magro nella qualità della gestione del pallone in attacco che chiudono il terzo quarto avanti di una sola lunghezza sul 56-55 con soli 11 punti realizzati.

Nell’ultimo quarto Milano parte forte con un parziale di 6-0 per il massimo vantaggio sul 61-56. Difese che lavorano bene con solo 11 punti totali segnati a 3 minuti dalla fine. Brescia risale e con un parziale di 7-0 rimette la testa avanti sul 63-61. Rottura offensiva prolungata di Milano che non segna per oltre 5 minuti. Finale concitato con Napier che perde una pallone sanguinoso nella sua metà campo regalando il vantaggio a Brescia che resiste nei secondi finali volando in semifinale.