Masters 1000 Montecarlo 2023, Panatta: “Era una grande occasione per Sinner, ma ne avrà tante altre”

Adriano Panatta, leggenda del tennis italiano, ha così commentato su Twitter la sconfitta subita da Jannik Sinner, per mano del danese Holger Rune, nelle semifinali del Masters 1000 di Monte-Carlo. “Ieri mi è dispiaciuto per Sinner: era una buona occasione, ma state tranquilli che ne avrà tantisssime altre. Una mia considerazione: io credo che tutti i giocatori del circuito pensino che, se Jannik gioca bene, non hanno possiblilità di vincere, tutti tranne Rune”, ha scritto Panatta.