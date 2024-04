Bundesliga, il Bayer Leverkusen si salva ancora: pareggio al 98′ a Dortmund

La striscia d’imbattibilità del Bayer Leverkusen sale a 45 partite. Al Signal Iduna Park la squadra di Xabi Alonso, campione di Germania e prossima avversaria della Roma in semifinale di Europa League, trova il pareggio dell’1-1 definitivo al 98′ contro i padroni di casa del Borussia Dortmund. Un gol di Fullkrug illude gli uomini di Terzic, ma un colpo di testa di Stanisic a recupero inoltrato permette a Xabi Alonso di impreziosire ulteriormente il record d’imbattibilità in tutte le competizioni.

L’unica occasione degna di nota del primo tempo è del Borussia: al 42′ Sabitzer ci prova dalla distanza, ma Hradecki risponde presente. Al 68′ il Bayer sfiora il vantaggio. Grimaldo semina il panico sulla destra e crossa al centro, dove Tella non riesce ad impattare bene il pallone da due passi e favorisce la presa sulla linea di Kobel. È l’ultima chance per l’attaccante, che due minuti dopo lascia il posto alla stella Florian Wirtz. A passare in vantaggio però è il Dortmund. All’81’ sullo splendido cross di Sabitzer, Fullkrug si fa trovare pronto e con il destro al volo batte l’incolpevole Kobel.

Tanto nervosismo nel finale. Boniface viene inizialmente espulso per una spinta (molto leggera) su Schlotterbeck, ma al Var l’arbitro corregge la decisione, togliendo il rosso ed estraendo un giallo a Xhaka. Nel finale l’occasione del pareggio ce l’ha Patrik Schick, ma su suggerimento di Frimpong l’ex Roma perde un tempo di gioco e si fa murare al momento del tiro. Poco dopo è Kobel a negare l’1-1 agli ospiti con un grande volo su calcio di punizione di Stanisic. Sono le prove generali per il gol. Sugli sviluppi di un corner, al 97′, Stanisic svetta più in alto di tutti e batte Kobel. Ancora scene di festa per un Bayer che non ricorda più il dispiacere di una sconfitta.