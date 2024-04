Premier League 2023/2024: il Liverpool riparte dal Fulham, Aston Villa ok con il Bournemouth

Prosegue la Premier League con la 34ª giornata di campionato.

Il Liverpool riparte dopo il ko interno con il Crystal Palace e batte 3-1 il Fulham a Craven Cottage. Primo tempo equilibrato con Alexander-Arnold che porta avanti i Reds al 32′, ma Castagne pareggia i conti nel finale al 45′. In apertura di seconda frazione, Gravenberch trova la rete del 2-1 (53′) e Diogo Jota chiude la pratica al 72′. La squadra di Klopp aggancia l’Arsenal in testa alla classifica a 74 punti e supera il Manchester City, secondo a 73 punti ma con una partita in meno.

L’Aston Villa vince in rimonta per 3-1 contro il Bournemouth al Villa Park. Solanke porta avanti le Cherries al 31′ e Rogers risponde sul finire di primo tempo. Nella seconda frazione Diaby (57′) e Bailey (78′) confezionano il secondo successo in fila dei Villans. La squadra di Emery si conferma al quarto posto con 66 punti.

L’Everton ha la meglio sul Nottingham Forest nello scontro salvezza. A Goodison Park finisce 2-0 per le Toffees con un gol per tempo (Gueye al 29′ e McNeil al 76′). Everton che allunga proprio sul Nottingham in classifica e sale a 30 punti in 16ª posizione. Forest 17° a 26 punti con una lunghezza di margine sul Luton 18° e ad oggi retrocesso.

Il Crystal Palace schianta il West Ham 5-2. Partita in archivio già nel primo tempo con Olise (7′), Eze (16′), Mateta (31′) e l’autogol di Emerson (20′) che lanciano il Palace sul 4-0 alla mezz’ora. Antonio accorcia le distanze al 40′, ma al 64′ Mateta trova doppietta personale e 5-1. L’autogol di Henderson concede il 5-2 agli Hammers. West Ham che resta in ottava posizione con 48 punti. Crystal Palace 14° a 36 punti.