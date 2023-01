Bundesliga, Borussia Dortmund ok: 2-0 al Bayer Leverkusen

Il Borussia Dortmund batte 2-0 il Bayer Leverkusen. Al 33′ è Adeyemi a sbloccare il risultato su assist di Brandt. Un autogol di Tapsoba al 53′ invece chiude il match, con il Leverkusen che non riesce più a reagire. Terza vittoria consecutiva per gli uomini di Terzic che salgono a quota 34 punti, a -3 dal Bayern, che ha pareggiato le ultime tre partite. Tutto aperto in Germania e anche il Borussia è nel vivo della stagione. Si ferma dopo una striscia di cinque vittorie consecutive invece il Bayer Leverkusen, che scivola al nono posto, lontano dalle posizioni che contano.