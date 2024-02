Bundesliga 2023/24: tris dello Stoccarda al Mainz, pari in extremis dell’Hoffenheim con il Colonia

Nelle gare domenicali del 21esimo turno di Bundesliga lo Stoccarda supera 3-1 il Mainz e rimane al terzo posto in classifica. Gli svevi la sbloccano nel recupero del primo tempo con Mittelstadt, che al 47′ fa 1-0. Passano soltanto 120 secondi e, al quarto di recupero, Leweling trova il raddoppio. Nella ripresa arriva il tris di Undav al 73′, mentre tre minuti più tardi Ajorque sigla il gol della bandiera per gli ospiti, che fissa il risultato sul definitivo 3-1. Nell’altra gara finisce 1-1 tra Hoffenheim e Mainz, con un punto a testa che accontenta più i padroni di casa per come si erano messe le cose. Dopo un primo tempo in cui è la noia a farla da padrone, Finkgrafe la sblocca al 79′ per i caproni con il suo primo gol da professionista. Quando sembra finita, Kramaric al 94′ trova la zampata per l’1-1 finale.