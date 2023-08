Bundesliga 2023/2024, prima giornata: Union Berlino a valanga sul Magonza, vince anche l’Eintracht

La prima giornata della Bundesliga 2023/2024 si è chiusa nel pomeriggio con i due posticipi della domenica, con risultati che hanno dato le prime indicazioni importanti. Ottima partenza per l’Union Berlino, che dopo il quarto posto della scorsa stagione vuole continuare a stupire. La squadra della capitale ha infatti travolto per 4-1 il Magonza al termine di un match che ha visto mattatore indiscusso Kevin Behrens, autore di una tripletta. Il tedesco classe 1991 ha subito messo le cose in chiaro con due reti nei primi nove minuti della partita, nel secondo tempo gli ospiti hanno provato a rientrare con il gol di Caci al 64′ ma ancora Behrens ha subito chiuso i conti al 70′ prima del poker finale calato da Pantovic in pieno recupero.

Partenza con vittoria anche per l’Eintracht Francoforte, che spegne di misura l’entusiasmo da neopromossa del Darmstadt vincendo per 1-0. Decisivo il gol nel finale di primo tempo del francese Kolo Muani, che si candida a trascinatore dei suoi in questa stagione già a partire dal Playoff di Champions League che vedrà l’Eintracht giocarsi l’accesso alla fase a gironi contro il Levski.