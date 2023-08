Pentathlon moderno, al via i Mondiali 2023 a Bath: 12 italiani convocati, Elena Micheli stella azzurra

Tutto pronto a Bath per i Mondiali 2023 di pentathlon moderno, appuntamento clou della stagione che vedrà in palio i titoli iridati ma anche tre pass al maschile e altrettanti al femminile per le Olimpiadi di Parigi. Saranno 12 gli italiani in gara dal 21 al 28 agosto in Inghilterra, con Elena Micheli sicuramente tra le più attese essendo la campionessa mondiale in carica e vincitrice della finale di World Cup quest’anno. Proprio l’atleta dei carabinieri è una dei tre azzurri già qualificati per Parigi 2024, insieme ad Alice Sotero e Giorgio Malan che sono i campioni europei in carica.

Il programma di gare si aprirà con le staffette, che vedranno domani il ranking round di scherma e martedì le finali. Per l’Italia saranno della partita Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Aurora Tognetti (Carabinieri) nella

staffetta femminile, Stefano Frezza (Aeronautica Militare) e Federico Alessandro (Aeronautica Militare)

nella staffetta maschile. Da mercoledì invece spazio alle gare individuali, che complessivamente vedranno impegnati otto atleti azzurri: si tratta di di: Elena Micheli (Carabinieri), Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), Francesca Tognetti (Carabinieri), Matteo Cicinelli (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Gianluca Micozzi (Esercito). Di seguito il programma dei Mondiali di Bath.

Mondiali pentathlon moderno Bath 2023, il calendario delle gare

21 agosto: Ranking Round Staffetta femminile e Staffetta maschile

22 agosto: Staffetta femminile e Staffetta maschile (equitazione, scherma, nuoto, laser run)

23 agosto: Qualificazione Femminile (scherma, nuoto, laser run)

24 agosto: Qualificazione Maschile (scherma, nuoto, laser run), Ranking Round Scherma femminile

25 agosto: Semifinale Femminile (scherma, nuoto, laser run), Ranking Round Scherma maschile

26 agosto: Semifinale Maschile (scherma, nuoto, laser run)

27 agosto: Finale femminile e Finale maschile (equitazione, scherma, nuoto, laser run)

28 agosto: Staffetta Mista