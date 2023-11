Bundesliga 2023/2024: il Borussia Monchengladbach asfalta il Wolfsburg e lo raggiunge in classifica

Il Borussia Monchengladbach asfalta il Wolfsburg nell’anticipo dell’undicesima giornata di Bundesliga 2023/2024 e raggiunge a quota 13 punti la formazione biancoverde. I padroni di casa, in stato di grazia oggi, la sbloccano già al 16′ con Cvancara, di Reitz al 42′ il raddoppio che in questo modo indirizza prepotentemente il secondo tempo. Davvero fuori dalla partita la squadra ospite, mai in grado di impensierire la porta difesa da Nicolas, viceversa per i bianconeri c’è ancora spazio per segnare: Honorat firma il tris, bomber Plea si iscrive alla festa del gol per il definitivo poker con cui i ragazzi di Seoane trovano la seconda vittoria in tre partite e risalgono la classifica dopo il brutto avvio. Tredici punti, dunque per entrambe, in una posizione di metà classifica equidistante dalle zone europee e dalla lotta per non retrocedere, ma la squadra di Kovac è in crisi nera e nelle ultime cinque ha ottenuto appena un pareggio a fronte di quattro sconfitte: la sua panchina è inevitabilmente a rischio.