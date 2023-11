Alessandria: Corda esonerato e licenziato dopo l’accusa di usura

Alessandria comunica che Ninni Corda è stato licenziato ed esonerato da ogni incarico con effetto immediato. Durante un periodo già complesso per il club, la squadra piemontese allontana il proprio dirigente, accusato di usura. Corda è infatti indagato dalla Procura di Brescia. Il comunicato: “Gent.mo Sig. Ninni CORDA. Con la presente Le comunico che da elementi emersi dai media nazionali relativi a fatti di estrema gravità, quantunque non spetti a me giudicarne il merito, come Presidente dell’US Alessandria Calcio 1912 srl come atto dovuto e per giusta causa mi trovo costretto a licenziarLa e ad esonerarLa con effetto immediato da ogni incarico. Considerati inoltre i suoi ultimi comportamenti si è interrotto altresì il rapporto fiduciario con la Società che rappresento, pertanto la sua figura non è più necessaria all’US Alessandria Calcio 1912 S.r.l. pertanto, anche in considerazione dell’elevato costo del suo contratto, Le devo comunicare la risoluzione del rapporto lavorativo per giusta causa”.