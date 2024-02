Bundesliga 2023/2024: il Bayern Monaco rialza la testa, Kane piega il Lipsia nel recupero

Il Bayern Monaco rialza la testa dopo una settimana da incubo e torna alla vittoria in Bundesliga 2023/2024, rispondendo al Bayer Leverkusen che aveva vinto ieri nell’anticipo della ventitreesima giornata, riportandosi a -8. La squadra di Thomas Tuchel, che non rimarrà sulla panchina bavarese nella prossima stagione, forse ora libera da cattivi pensieri e concentrata sul presente, ha battuto il Lipsia al termine di una partita durissima risolta da Harry Kane, che era finito nell’occhio del ciclone per alcune prestazioni negative. La doppietta dell’inglese piega 2-1 la formazione della Red Bull, e la rete decisiva arriva nel recupero.

Dopo un primo tempo decisamente soporifero, nella ripresa Kane trova il gol del vantaggio al 56′. La gestione da parte dei padroni di casa, però, è assai deficitaria e i campioni di Germania in carica concedono tanto al Lipsia, che la pareggia al 70′ con il talentuoso Sesko. Il Bayern, però, sa che non può permettersi ulteriori passi falsi e in tutti i modi prova a ritrovare il vantaggio: arriva il 2-1 in pieno recupero, al 91′, ancora con Harry Kane, e i bavaresi si tolgono dalle spalle tanta pressione e provano a uscire così dalla crisi nera in cui si erano infilati nel giro di sette giorni.