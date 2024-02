Probabili formazioni Lecce-Inter: ventiseiesima giornata Serie A 2023/2024

Photo LiveMedia/Nderim Kaceli Turin, Italy, November 26, 2023, Italian soccer Serie A match Juventus FC vs Inter - FC Internazionale Image shows: Hakan Calhanoglu of Inter Milan during the Italian Serie A, football match between Juventus Fc and Fc Inter, on 26 November 2023 at Allianz Stadium, Turin, Italy. Photo Nderim Kaceli LiveMedia - World Copyright

Le probabili formazioni di Lecce-Inter, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Via del Mare si sfidano i salentini, che hanno bisogno di punti per la salvezza, e i nerazzurri che stanno dominando il campionato e vogliono rapidamente avvicinarsi allo scudetto. Una partita chiave per entrambe le squadre e per i rispettivi obiettivi. Appuntamento fissato alle ore 18 di domenica 25 febbraio con diretta in esclusiva su Dazn, di seguito ecco allora le possibili scelte dei due tecnici, Roberto D’Aversa e Simone Inzaghi.

LECCE – Due dubbi per D’Aversa, che perde per squalifica sia Pongracic che Dorgu e li rimpiazza con Touba e Gallo. Il primo è il ballottaggio tra Krstovic e Piccoli, l’altro tra Sansone, con Oudin a centrocampo, o Gonzalez con Oudin in attacco.

INTER – Dopo le fatiche di Champions inevitabile qualche rotazione per Inzaghi. A destra dovrebbe giocare Dumfries, possibile spazio anche per Frattesi e Arnautovic dal 1′ e gli indiziati a riposare sembrano Barella e l’infortunato Thuram

Le probabili formazioni di Lecce-Inter

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Oudin

Ballottaggi: Krstovic 60% – Piccoli 40%, Gonzalez 55% – Sansone 45%

Indisponibili: Dermaku, Banda

Squalificati: Dorgu, Pongracic

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro

Ballottaggi: Frattesi 55% – Barella 45%, Arnautovic 55% – Sanchez 45%

Indisponibili: Acerbi, Cuadrado, Thuram

Squalificati: –