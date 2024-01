Bundesliga 2023/2024, il Bayern crolla in casa contro il Werder: ora il Bayer capolista è a -7

Un fine settimana, questo in cui è andato in scena il diciottesimo turno, che potrebbe avere importanti ripercussioni sulla Bundesliga 2023/2024. Ieri il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso compie un’incredibile rimonta, andando a vincere 3-2 in trasferta sul RB Lipsia. A circa 24 ore di distanza, la rivale per il titolo Bayern Monaco perde in casa 1-0 contro il Werder Brema e sprofonda in questo momento a -7 in classifica, seppur con una partita giocata in meno. Ad ammutolire i 75.000 presenti all’Allianz Arena ci ha pensato al minuto 59 Mitchell Weister, che con una poderosa azione personale dalla destra entra in aria, lascia sul posto Alphonso Davies e trafigge Neuer sul primo palo. Tuchel prova a cambiare le carte in tavola facendo entrare Goretzka, Muller e Tel, quest’ultimo proprio al posto di Davies, ma i bavaresi non riescono trovare il pareggio.