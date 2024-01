Milan, Pioli e le 100 vittorie rossonere come Ancelotti, Rocco, Capello e Liedholm: solo Carlo più veloce di lui

Una vittoria preziosa, che offre conferme e buoni segnali. Il successo sull’Udinese per 3-2 permette al Milan di non perdere ulteriore terreno rispetto ad Inter e Juventus e regala a Stefano Pioli un traguardo storico nella sua carriera. L’allenatore rossonero ha infatti vinto 100 dei 166 match alla guida del Milan in campionato. Un’impresa, quella della tripla cifra di successi nel massimo campionato, riuscita solamente ad altri 4 tecnici del Milan: Ancelotti, Rocco, Capello e Liedholm. Tra questi, solo Ancelotti ci è riuscito con meno gare (165) di Pioli. Una sola in meno rispetto all’attuale tecnico che si gode la buona compagnia nella storia, un record prezioso e anche buoni segnali in trasferta. Seconda vittoria esterna consecutiva, con il secondo miglior attacco complessivo fuori dalle mura amiche.