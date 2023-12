Volley, Superlega 2023/2024: Piacenza e Civitanova conquistano tre punti

Nella sera dell’8 dicembre, vanno in scena i due posticipi di Superlega maschile, con Civitanova e Piacenza che vincono rispettivamente su Cisterna e Taranto. Entrambe le partite si concludono 1-3, con la seconda gara ricca di colpi di scena.

Civitanova ha la meglio sul Cisterna per 1-3, vincendo in un’ora e mezza di gioco. Nel primo set la squadra ospite riesce a costruire un ampio vantaggio e a prendere il largo, concludendo il parziale per 14-25. Durante il secondo parziale, Cisterna riesce ad entrare in partita e le due squadre inscenano una lotta di sorpassi e controsorpassi, da cui Civitanova esce vincitrice solo sul finale. Il secondo set finisce dunque 21-25. I padroni di casa tornano in campo per il set numero tre aggressivi e, durante un altro parziale equilibrato esattamente come quello precedente, riescono ad allungare la partita, vincendo 25-22. Infine, Civitanova dà lo strappo in quello che si dimostra essere il set decisivo, e conclude la partita conquistando il parziale per 19-25.

Poche ore più tardi, va in scena il match tra Taranto e Piacenza, vinto dalla formazione ospite per 1-3. Nel primo set i padroni di casa si dimostrano in controllo del ritmo di gioco e vincono in velocità il parziale, che si conclude 25-19, Piacenza però risponde nel secondo parziale, sfruttando i punti deboli della squadra avversaria. La gara si fa intensa ed equilibrata, con i piacentini che conquistano il set in 20-25. Il canovaccio è lo stesso anche nel terzo set, con le due squadre che si contendono ogni punto. Sul finale, Piacenza dà lo strappo e scappa via, riuscendo a concludere il parziale per 18-25. Dopo un’ora e mezza in campo, si è pronti a giocare il quarto set. Gli ospiti si dimostrano più decisi e costanti, con Taranto che sembra invece aver perso la forza della prima metà di partita. Il set si consuma velocemente e viene vinto da Piacenza per 16-25.