Bundesliga 2023/2024: Borussia Dortmund con la testa alla Champions, sconfitta 3-0 a Mainz

Il Borussia Dortmund cade 3-0 in trasferta a Mainz, nella 33ª, e penultima, giornata di Bundesliga. Sconfitta quasi inevitabile per gli uomini di Terzic, che sono già qualificati alla prossima Champions League in virtù del quinto posto nelle coppe europee la prossima stagione, e vittoria pesantissima in chiave salvezza per la squadra di Henriksen, che esce dalla zona calda di classifica e si issa al 15° posto con 32 punti. Succede tutto nel primo tempo alla Mewa Arena di Mainz. I padroni di casa vanno avanti al 12′ con Barreiro e la doppietta di Lee Jae-Sung (19′ e 23′) mette la partita in ghiaccio. Secondo tempo in gestione per il Mainz e con poche occasioni da entrambe le parti.

Nelle altre partite arrivano ben tre pareggi, tutti per 1-1. Il Francoforte ferma il Borussia Moenchengladbach in trasferta. Reti di Hack (9′) e Dina Ebimbe (35′). L’Heidenheim continua a sorprendere e pareggia a Friburgo. In gol Doan (29′) e Sessa (38′). Sesko evita il ko al Lipsia contro il Werder Brema compensando l’autogol di Seiwald. Il Colonia non abbandona le speranze di Salvezza e batte in rimonta 3-2 l’Union Berlino.