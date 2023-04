Bundesliga 2022/2023, l’Union Berlino torna a vincere: battuto di misura il Monchengladbach

L’Union Berlino torna alla vittoria, e lo fa sul campo del Monchengladbach nella 29esima giornata della Bundesliga 2022/2023. La squadra di Fischer si è imposta di misura grazie al gol di Becker al 60′, conquistando tre punti che gli consentono di salire a quota 55 in terza posizione dietro a Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

Prima occasione per gli ospiti al 22′ con Behrens che, smarcato al limite dell’area, prova la conclusione ma la palla termina fuori sulla destra. Al 60′ si sblocca la partita con Becker, che si fionda in area su un cross e conclude in rete portando avanti i suoi. Al 76′ ci prova Haberer dal limite dell’area ma il suo tiro termina di poco alto sopra la traversa, all’83’ Thuram colpisce di testa trovando la bella risposta di Ronnow e all’88’ ci prova anche Kone con una conclusione da fuori area salvata però dal portiere avversario.