Bundesliga 2022/2023: il Colonia ferma l’Union Berlino, vince il Mainz

L’Union Berlino viene fermato sul campo di casa dal Colonia nella 23esima giornata della Bundesliga 2022/2023. Uno 0-0 che non permette ai padroni di casa di agganciare il Bayern Monaco in seconda posizione, facendoli rimanere al terzo posto a quota 44 punti. Pareggio a reti inviolate anche per il Friburgo sul campo del Monchengladbach, mentre il Magonza vince di misura sul campo di casa contro l’Hoffenheim grazie alla rete di Barreiro al 33′ che gli permette di salire a quota 35 punti in settima posizione, a soli tre punti dalla zona Europa.

Seconda vittoria consecutiva per lo Schalke, che vince lo scontro diretto in zona retrocessione contro il Bochum (0-2): a decidere la sfida l’autogol di Riemann al 45′ e la rete di Bulter al 79′. Bel successo per l’Augusta nella sfida casalinga contro il Brema (2-1), che permette ai padroni di casa di allontanarsi ancora di più dalla zona pericolosa della classifica salendo a quota 27 punti. Bello apre il match al 6′ e Stage pareggia al 16′, ma al 46′ Maier firma la rete decisiva.