F1 GP Arabia Saudita 2023, risultati e ordine di arrivo: trionfo Perez, Ferrari in difficoltà

I risultati e l’ordine di arrivo del GP di Arabia Saudita 2023, secondo appuntamento del mondiale F1. Sergio Perez show, vince dominando la gara da inizio a fine, tranne all’inizio quando era stato passato da Alonso, ma per un punto non è il nuovo leader del Mondiale per un punto. Gran rimonta di Verstappen, favorito da una safety car folle inserita dalla direzione di gara, Russell sul podio, strappato a gara finita ad Alonso per via di una penalità. Le Ferrari deludono e finiscono addirittura dietro alle due Mercedes, con Sainz sesto e Leclerc settimo. Di seguito ecco l’ordine di arrivo completo sulla pista di Jeddah.

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

ORDINE DI ARRIVO GP ARABIA SAUDITA 2023

Sergio Perez (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin)* Lewis Hamilton (Mercedes) Carlos Sainz (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Esteban Ocon (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Kevin Magnussen (Haas) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Niko Hulkenberg (Haas) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) Nyck De Vries (AlphaTauri) Oscar Piastri (McLaren) Logan Sargeant (Williams) Lando Norris (McLaren) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

RITIRATI

Lance Stroll (Aston Martin)

Alexander Albon (Williams)

*penalizzato di dieci secondi a gara finita