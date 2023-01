Bulgaria, dt Ivanov nella bufera: “Nessun giocatore con altri colori della pelle giocheranno in Nazionale”

Incredibilmente quello che arriva dalla Bulgaria. Secondo quanto riportato da Balkan Insight, i commenti di Georgi Ivanov, direttore tecnico della federazione bulgara, stanno facendo discutere e non poco in patria. “Finchè io sarà direttore, un giocatore straniero, con un passaporto straniero o con un altro colore della pelle non giocherà. Non voglio che giocatori di altre nazioni rimpiazzino i giocatori bulgari. Alcune nazioni possono anche farlo, ma per me è una cosa irregolare” aveva detto dopo un incontro con una squadra giovanile. Così tanto rumore che il presidente federale, Borislav Mihaylov, ha dato le dimissioni dopo le tante polemiche che sono venute fuori…per poi ritirarle. Nonostante poi le tante proteste, Ivanov ha confermato il suo pensiero: “Resto della mia idea, voglio vedere la Bulgaria con giocatori bulgari”.