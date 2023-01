Serie A1 basket 2022/23: Scafati vince di misura, Venezia battuta 89-85

89-85 nel match tra Givova Scafati e Umana Reyer Venezia , partita valida per la 17esima giornata di Serie A di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per Scafati all’arena Palamangano, che permette ai padroni di casa di salire al dodicesimo posto in classifica con 14 punti.

La partita è stata caratterizzata sempre da grande ritmo ed intensità, imposti sul parquet da entrambe le squadre. L’equilibrio è il vero protagonista del match, con continui botta e risposta a canestro e distacchi quasi mai ampi.

Alla fine a spuntarla è Scafati, grazie ad una grande prestazione al tiro di Okoye, con 25 punti, 60% due e 56% da tre. Bene tra le fila dei padroni di casa anche Pinkins, autore di 18 marcature con l’805 di precisione da tre punti. Tra gli ospiti il più prolifico è Watt, con 18 punti realizzati, seguito da Parks e Granger, con 16 e 13 punti.