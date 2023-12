Brighton-Tottenham oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Brighton e Tottenham, valevole per la diciannovesima giornata di Premier League 2023/2024. All’Amex Stadium va in scena una sfida che sa un po’ d’Italia: da un lato c’è Roberto De Zerbi, alla guida dei Seagulls, dall’altro Guglielmo Vicario, che difende i pali degli Spurs. Se il Tottenham va a caccia della quarta vittoria per tenere il passo delle big, il Brighton invece insegue un successo che manca da tre giornate. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma oggi, giovedì 28 dicembre, alle ore 20:30. Diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e NOW.