Brighton sotto 2-0 col Luton dopo 2 minuti e 17 secondi: solo una squadra ha fatto peggio in Premier

Disastroso avvio del Brighton questa sera nella sfida di Premier League in casa della neopromossa Luton. La formazione allenata da Roberto De Zerbi, infatti, è finita sotto 2-0 dopo appena 2 minuti e 17 secondi. Soltanto il Derby nel 1998 ha fatto peggio nella storia del campionato inglese, subendo due gol nei primi due minuti esatti. Lo riferisce Opta Joe, non certo un buon avvio di match per una squadra che punta all’Europa.