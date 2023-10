Mancata stretta di mano tra Sacchi e l’assistente Di Monte, Pacifici: “Solo un fraintendimento”

Negli ultimi giorni si è discussa più volte la mancata stretta di mano dell’arbitro Sacchi all’assistente Di Monte. Ne parla anche il presidente dell’AIA Carlo Pacifici, che afferma: “Dispiace che su questo frame sia stato costruito un castello di polemiche, abitualmente arbitro e assistenti si salutano nello spogliatoio e poi in campo, c’è stato solo un fraintendimento. Dispiace siano nate polemiche su una problematica che non esiste. Noi siamo un’associazione che ha fatto dell’abbattimento di genere un traguardo e l’abbiamo raggiunto, al nostro interno abbiamo 2200 ragazze perfettamente integrate e dispiace si parli di un episodio che per quanto ci riguarda non esiste”.