Brighton, De Zerbi: “Non facciamoci schiacciare dalle aspettative”

Il giorno dopo la sconfitta all’esordio in Europa League contro l’Aek Atene, il Brighton torna a pensare alla Premier League, dove se la vedrà domenica col Bournemouth. Il tecnico Roberto De Zerbi ha fatto il punto sui propri avversari: “Sono migliorati rispetto alla scorsa stagione, dovremo giocare al nostro meglio per vincere ma sarà difficile, come anche per Aston Villa e West Ham“, in riferimento alle altre due squadre inglesi in campo nel giovedì europeo. L’allenatore dei Seagulls ha poi proseguito: “Non siamo abituati a giocare così spesso, non si tratta più di una partita a settimana ma tre, bisogna adattarsi. Ma volevamo l’Europa e adesso dobbiamo spingere“.

De Zerbi ha poi espresso un commento sulla sua squadra e sulla prestazione contro i greci: “Dobbiamo essere orgogliosi di giocare come abbiamo fatto ieri, si può perdere ma dopo la sconfitta bisogna ripartire con la stessa passione, lo stesso atteggiamento, lo stesso orgoglio perché dobbiamo vincere tante partite. Quando batti Manchester United e Newcastle ci sta che ci siano tante aspettative ma dobbiamo essere onesti con noi stessi, siamo orgogliosi perché abbiamo meritato di vincere quelle partite ma non cambia nulla, dobbiamo restare concentrati sui calciatori e sulla qualità del nostro gioco. Non dobbiamo farci schiacciare dalle aspettative“.