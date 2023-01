Brighton, De Zerbi lascia Mac Allister in panchina contro l’Everton

Roberto De Zerbi lascia in panchina Alexis Mac Allister per la sfida infrasettimanale di Premier League contro l’Everton. Pesano le sirene di mercato sul giocatore dell’Argentina? Difficile dirlo, visto che il mister bresciano aveva detto in conferenza stampa che il centrocampista “mentalmente, può giocare. Fisicamente, non sono sicuro”. D’altronde, soltanto due settimane fa alzava al cielo la coppa del mondo, e non può essere al meglio.

Di seguito ecco le formazioni ufficiali. Everton(4-3-3): Pickford; Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Gueye, Davies; McNeil, Calvert-Lewin, Gray. All. Lampard. Brighton (4-2-3-1): Sanchez; Veltman, Dunk, Colwill, Estupinan; Caicedo, Gross; March, Sarmiento, Mitoma; Ferguson. All. De Zerbi.