Virtus Bologna-Olimpia Milano, Procura Fip apre fascicolo su striscione sulla “Morte di Ettore”

La Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato che la Procura Federale ha deciso di aprire un fascicolo, per via dell’esposizione di uno striscione fortemente offensivo e violento nei confronti di Ettore Messina. Un episodio molto grave, come spiegato e sottolineato nel comunicato ufficiale della Fip: “La Procura Federale ha aperto un fascicolo per appurare le responsabilità in ordine all’esposizione, durante la gara di ieri, 2 gennaio 2023, tra Virtus Segafredo Bologna e EA7 Emporio Armani Milano, di uno striscione recante una frase con riferimento esplicito alla “morte di Ettore” contenuta nel ventiduesimo capitolo dell’Iliade. Un messaggio di una gravità inaudita, un messaggio di violenza che non può e non deve trovare albergo nei nostri palasport, nel nostro movimento sportivo”.