Brighton, De Zerbi: “Fiero della mia squadra, non penso al futuro”

Il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi ha risposto ad una delle innumerevoli domande sul suo futuro in conferenza stampa: “Mi chiedete sempre se me ne andrò a fine stagione, io in questo momento posso solo dirvi che sono comunque orgoglioso di allenare il Brighton“. Il suo nome è stato accostato a panchine importanti come quelle di Liverpool, Bayern Monaco e Barcellona, ma l’ex Sassuolo ci tiene a chiarire che sente forte il legame con i Seagulls nonostante non ci sia l’accordo per il rinnovo di contratto. “So di essere davvero fortunato a lavorare con questi giocatori e in questo club – ha detto alla vigilia del match di Premier contro il Brentford -. Mi piacerebbe competere con una squadra al completo, ma cerco di giocare con i giocatori disponibili e penso che siano sufficienti. Il mio futuro non è un problema e so che tutti questi discorsi sono una parte del mio lavoro. In questo momento voglio essere concentrato e tenere gli occhi puntati sull’obiettivo che abbiamo: ho un contratto e devo pensare solo al campo. Sono molto tranquillo e senza problemi se non quello degli infortunati e della preparazione della prossima partita. Questi sono i problemi non il contratto o il mio futuro“.