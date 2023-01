Brighton, De Zerbi “consiglia” Mac Allister: “Rimanere è la cosa migliore per lui”

Dopo le parole del diretto interessato, anche Roberto De Zerbi ha voluto dire la sua in conferenza stampa sulla situazione di mercato di Alexis Mac Allister. Il centrocampista argentino, dopo il Mondiale da protagonista assoluto, è inevitabilmente finito nel mirino di alcune delle maggiori squadre europee. Il tecnico però non ha dubbi: “Questo mese Mac Allister deve rimanere al Brighton, sarebbe la cosa migliore per lui – afferma l’ex allenatore del Sassuolo – Dopo il grande Mondiale essere ceduto potrebbe rivelarsi un problema.”