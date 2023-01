Brighton, Mac Allister smentisce le voci di mercato: “Felice qui, sono concentrato”

I tifosi del Brighton posso tirare un sospiro di sollievo. Alexis Mac Allister, intervistato da Sky Sports UK, sembra escludere una sua cessione durante la sessione invernale di calciomercato. “Non ho fretta di lasciare il Brighton, qui sono felice. Sono concentrato sul fare bene con questa maglia, mi sto divertendo molto qui.” Dopo un Mondiale da protagonista assoluto con l’Argentina campione, Mac Allister non sembra quindi ascoltare le sirene provenienti da alcuni dei maggiori club europei. In ogni caso sembra difficile una sua permanenza al Brighton anche in estate.